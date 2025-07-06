«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра прошла на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Балтики».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9' 1:1 Петров – 52' 1:2 Хиль – 54'
На девятой минуте Дуглас Сантос открыл счёт в этой игре и вывел «Зенит» вперёд. На 52-й минуте Илья Петров вернул равенство на табло. Брайан Хиль обеспечил балтийцам преимущество на 55-й минуте.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.
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