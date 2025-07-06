«Зенит» уступил «Балтике» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра прошла на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «Балтики».

На девятой минуте Дуглас Сантос открыл счёт в этой игре и вывел «Зенит» вперёд. На 52-й минуте Илья Петров вернул равенство на табло. Брайан Хиль обеспечил балтийцам преимущество на 55-й минуте.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.