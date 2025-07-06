«Это финал Лиги чемпионов». Фран Гарсия — о полуфинале КЧМ «ПСЖ» — «Реал» Мадрид

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025, в котором «сливочные» встретятся с французским «ПСЖ». Игра запланирована на среду, 9 июля.

«Полуфинал с «ПСЖ»? Это финал Лиги чемпионов. У них хорошие результаты, но и мы развиваемся очень хорошо. Команда работает слаженно, мы знаем, что должны делать, и надо продолжать в том же духе, чтобы выйти в финал», — приводит слова Гарсии официальный сайт мадридского «Реала».

«Реал» в 1/4 финала клубного ЧМ одолел дортмундскую «Боруссию» (3:2). «ПСЖ» на аналогичной стадии оказался сильнее «Баварии» (2:0). В финале турнира победитель противостояния сыграет с сильнейшей командой из пары «Челси» — «Флуминенсе».