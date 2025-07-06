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«Ботафого» начал переговоры с тренером Давиде Анчелотти — Скира

«Ботафого» начал переговоры с тренером Давиде Анчелотти — Скира
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«Ботафого» рассматривает на должность главного тренера команды Давиде Анчелотти. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По информации источника, стороны начали переговоры. Клуб предложил 35-летнему итальянцу контракт до декабря 2026 года.

Давиде Анчелотти — сын главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Давиде вошёл в тренерский штаб своего отца в национальной команде.

После раннего завершения игровой карьеры в 20 лет с 2016 года он неизменно работает вместе с отцом, успев поработать в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и мадридском «Реале».

Напомним, 30 июня «Ботафого» объявил об увольнении португальского специалиста Ренато Пайвы с поста главного тренера после поражения от «Палмейраса» (0:1 д. вр.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

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