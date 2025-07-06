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Тульский «Арсенал» объявил о трансфере воспитанника «Краснодара»

Тульский «Арсенал» объявил о трансфере воспитанника «Краснодара»
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25-летний правый защитник Олег Исаенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». О переходе в клуб воспитанника «Краснодара» объявила пресс-служба «пушкарей» в социальных сетях.

Олег Исаенко выступал за команды «Краснодара» разных возрастов до лета 2023 года, когда присоединился к подмосковным «Химкам». Прошлый сезон Исаенко провёл на правах аренды в калининградской «Балтике», в составе которой стал победителем Первой лиги.

Всего на счету Исаенко 123 матча в Первой лиге за карьеру. В них защитник отметился тремя голами и записал на свой счёт 10 результативных передач. В Российской Премьер-Лиге у Исаенко один голевой пас в 12 встречах.

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