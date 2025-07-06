Форвард Джон Дуран перешёл из «Аль-Насра» в «Фенербахче» на правах аренды

Колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран перешёл в турецкий «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард принял решение о переходе в «Фенербахче» после того, как директор клуба Девин Озен приехал для переговоров в Колумбию.

21-летний колумбиец перешёл в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе 2025 года за € 77 млн. Его зарплата в Саудовской Аравии составляет $ 22 млн (€ 18,8 млн) в год. В минувшем сезоне Дуран забил восемь голов в 13 матчах саудовской Про-Лиги. Контракт игрока с саудовским клубом действует до июня 2030 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.