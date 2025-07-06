«Барселона» не рассматривает трансфер Дензела Думфриса — Marca

«Барселона» не планирует подписывать 29-летнего правого защитника «Интера» Дензела Думфриса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонцы не рассматривают подписание игроков на правый фланг обороны. Основным правым защитником остается Жюль Кунде. Отмечается, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также доверяет Эктору Форту и верит в прогресс воспитанника.

Ранее сообщалось, что Думфрис может покинуть стан «нерадзурри» за € 25 млн до 15 июля. Вместе с этим появлялась информация об интересе «Барселоны» к нидерландцу.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.