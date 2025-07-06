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Защитник «Реала» Александер-Арнольд: я уже играл с «ПСЖ» в этом сезоне, они невероятны

Защитник «Реала» Александер-Арнольд: я уже играл с «ПСЖ» в этом сезоне, они невероятны
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Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен». Встреча коллективов состоится 9 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже играл против «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне (в составе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), и они были невероятны. Разумеется, это будет непростая игра. Обе команды заслужили своё место в полуфинале, но на стадии плей-офф может произойти что угодно. Мы собираемся восстановиться, усердно поработать и подойти к этой сложной игре готовыми. Пусть победит сильнейший!» — приводит слова Трента официальный сайт ФИФА.

Напомним, на стадии четвертьфинала «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «ПСЖ», в свою очередь, в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:0).

В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».

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