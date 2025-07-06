Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фран Гарсия рассказал, чего Хаби Алонсо требует от крайних защитников в мадридском «Реале»

Фран Гарсия рассказал, чего Хаби Алонсо требует от крайних защитников в мадридском «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Реала» Фран Гарсия поделился деталями работы под руководством нового главного тренера команды Хаби Алонсо. В 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию», а Гарсия забил один из голов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

— Чего Хаби Алонсо требует от крайних защитников?
— Мы являемся связующим звеном между передней линией прессинга и защитниками, полузащитниками, чтобы команда не была слишком рассредоточена. Мы должны пытаться организовать это давление, и, когда один из латералей выдвигается, другой компенсирует его, и наоборот.

Сейчас футбол требует многого от крайних защитников, как в атаке, так и в обороне. Это касается не только Трента, все крайние защитники «Реала» невероятны и играют на мировом уровне. Тренер ясно даёт понять, чего он хочет, и мы стараемся помочь, насколько это возможно, потому что это для нашего же блага и блага команды, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Реала».

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» в мае 2025 года. Под руководством испанского специалиста «Королевский клуб» добрался до полуфинала клубного ЧМ, где встретится с «ПСЖ». Игра запланирована на среду, 9 июля.

Материалы по теме
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Шоу «Реала» и «Боруссии» после 90-й минуты! «Ножницы» Мбаппе, ещё 2 гола и удаление! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android