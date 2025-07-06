Фран Гарсия рассказал, чего Хаби Алонсо требует от крайних защитников в мадридском «Реале»

Левый защитник «Реала» Фран Гарсия поделился деталями работы под руководством нового главного тренера команды Хаби Алонсо. В 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 «сливочные» победили дортмундскую «Боруссию», а Гарсия забил один из голов.

— Чего Хаби Алонсо требует от крайних защитников?

— Мы являемся связующим звеном между передней линией прессинга и защитниками, полузащитниками, чтобы команда не была слишком рассредоточена. Мы должны пытаться организовать это давление, и, когда один из латералей выдвигается, другой компенсирует его, и наоборот.

Сейчас футбол требует многого от крайних защитников, как в атаке, так и в обороне. Это касается не только Трента, все крайние защитники «Реала» невероятны и играют на мировом уровне. Тренер ясно даёт понять, чего он хочет, и мы стараемся помочь, насколько это возможно, потому что это для нашего же блага и блага команды, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Реала».

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» в мае 2025 года. Под руководством испанского специалиста «Королевский клуб» добрался до полуфинала клубного ЧМ, где встретится с «ПСЖ». Игра запланирована на среду, 9 июля.