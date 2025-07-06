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Защитник «Реала» Гарсия высказался о предстоящем матче 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Гарсия высказался о предстоящем матче 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»
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Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен». Встреча коллективов состоится 9 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» уже показали, насколько они хороши, как в национальных турнирах, так и в Лиге чемпионов. С самого начала клубного чемпионата мира они являются претендентами на победу в турнире. Думаю, нашим вингерам нужно быть готовыми остановить их игроков, усложнить им жизнь. Им тоже нужно опасаться нас. Для меня «Реал» по-прежнему является лучшей командой. Теперь же нам предстоит доказать это на поле, только там это имеет значение», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

Напомним, на стадии четвертьфинала «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «ПСЖ», в свою очередь, в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:0).

В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».

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