Защитник «Реала» Гарсия высказался о предстоящем матче 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен». Встреча коллективов состоится 9 июля.

«ПСЖ» уже показали, насколько они хороши, как в национальных турнирах, так и в Лиге чемпионов. С самого начала клубного чемпионата мира они являются претендентами на победу в турнире. Думаю, нашим вингерам нужно быть готовыми остановить их игроков, усложнить им жизнь. Им тоже нужно опасаться нас. Для меня «Реал» по-прежнему является лучшей командой. Теперь же нам предстоит доказать это на поле, только там это имеет значение», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

Напомним, на стадии четвертьфинала «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «ПСЖ», в свою очередь, в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:0).

В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».