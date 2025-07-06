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Спортдиректор «Барселоны» Деку: будет ли Ямаль лучшим в мире, зависит от него самого

Спортдиректор «Барселоны» Деку: будет ли Ямаль лучшим в мире, зависит от него самого
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, может ли вингер каталонского клуба Ламин Ямаль стать лучшим игроком мира.

«Ламин – феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит от него самого. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с «Реалом» в составе «Барселоны», и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий. То же самое можно сказать и о сборной Испании, которая будет блистать на турнирах, потому что она очень сильна.

Начало карьеры Ламина очень похоже на начало карьеры Неймара. Жизнь помогла ему стать таким, какой он есть. Сейчас у него больше ответственности как у игрока, но он в своём возрасте. Когда ему исполнится 30 лет, он будет делать то, что обычно делают 30-летние», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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