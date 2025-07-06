Защитник «Реала» Гарсия оценил шансы команды на победу на клубном чемпионате мира

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия высказался о шансах своей команды на завоевание трофея клубного чемпионата мира.

«Думаю, это [победу на клубном чемпионате мира] нетрудно представить, учитывая то, каких стандартов мы придерживаемся. Нам нужно оставаться собранными и продолжать тот прогресс, который у нас появился с прибытием Хаби Алонсо в команду. Мы продолжаем работу, понемногу изменения в нашем менталитете становятся всё более очевидными», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

На стадии полуфинала турнира «Реал» сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Флуминенсе» встретится с «Челси». Решающий матч турнира состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).