11 100 зрителей посетили матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве
Поделиться
11 100 зрителей пришли на товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась результативной ничьей. Итоговый счёт игры 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62' 0:2 Раков – 73' 1:2 Дмитриев – 75' 2:2 Гарсия – 77'
По итогам сезона-2024/2025 в «Спартак» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. «Крылья Советов» расположились на 10-й строчке в итоговой турнирной таблице чемпионата России.
Новый сезон начнётся для красно-белых в субботу, 19 июля. Подопечные Деяна Станковича примут на своём поле махачкалинское «Динамо». Самарские «Крылья» в стартовом туре РПЛ встретятся в дерби с «Акроном». Игра также запланирована на субботу, 19 июля.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2025
-
22:57
-
22:54
-
22:46
-
22:42
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:09
-
21:54
-
21:52
-
21:27
-
21:20
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:36
-
19:32
-
19:29
-
19:24
-
19:18