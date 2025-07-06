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11 100 зрителей посетили матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве

11 100 зрителей посетили матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве
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11 100 зрителей пришли на товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась результативной ничьей. Итоговый счёт игры 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

По итогам сезона-2024/2025 в «Спартак» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. «Крылья Советов» расположились на 10-й строчке в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

Новый сезон начнётся для красно-белых в субботу, 19 июля. Подопечные Деяна Станковича примут на своём поле махачкалинское «Динамо». Самарские «Крылья» в стартовом туре РПЛ встретятся в дерби с «Акроном». Игра также запланирована на субботу, 19 июля.

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