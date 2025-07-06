11 100 зрителей посетили матч «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве

11 100 зрителей пришли на товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась результативной ничьей. Итоговый счёт игры 2:2.

По итогам сезона-2024/2025 в «Спартак» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. «Крылья Советов» расположились на 10-й строчке в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

Новый сезон начнётся для красно-белых в субботу, 19 июля. Подопечные Деяна Станковича примут на своём поле махачкалинское «Динамо». Самарские «Крылья» в стартовом туре РПЛ встретятся в дерби с «Акроном». Игра также запланирована на субботу, 19 июля.