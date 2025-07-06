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Дьёкереш отказался от € 2 млн из потенциальной зарплаты ради перехода в «Арсенал» — Record

Дьёкереш отказался от € 2 млн из потенциальной зарплаты ради перехода в «Арсенал» — Record
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Нападающий Виктор Дьёкереш согласился отказаться от € 2 млн из своей зарплаты, чтобы облегчить переговоры между «Арсеналом» и «Спортингом». Об этом сообщает Record.

По информации источника, игрок отказался от части своей зарплаты по контракту с «канонирами», чтобы «Арсенал» смог увеличить фиксированную сумму нового предложения, которое английский клуб сделал «Спортингу».

Как уже ранее сообщал Record, «Арсенал» сделал улучшенное предложение португальскому клубу по покупке Дьёкереша. Лондонский клуб готов заплатить € 65 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 15 млн — в виде бонусов. Однако португальскую команду не устраивает этот вариант сделки.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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