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«Самое важное, что все живы, здоровы». Тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Балтики»

«Самое важное, что все живы, здоровы». Тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Балтики»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Балтикой» (1:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'     1:1 Петров – 52'     1:2 Хиль – 54'    

«Самое важное, что все живы, здоровы. Что касается самой игры, первый тайм был лучше, это тоже понятно. Второй тайм сложнее, но большинство ребят нормально себя чувствовали, только в концовке подустали. Что касается замен, они были больше по необходимости. Выпускали вместо тех футболистов, которые, на наш взгляд, больше устали и существовал определённый риск получить какие-то повреждения. Рабочая игра, достаточно неплохая с точки зрения борьбы и интенсивности.

Будем готовиться к следующему матчу. Осталось уже не так много времени. Надеюсь, функциональный этап близится к концу, и мы уже будем готовиться непосредственно к матчам. Пусть и график плотный, у нас осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдём к началу чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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