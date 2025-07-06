В «Пари НН» рассказали, как клуб отреагирует в случае повторения ситуации с «Химками»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отстранении подмосковных «Химок» от участия в Российской Премьер-Лиге и сохранении в турнире нижегородцев.

— Я думаю, все хотят более чётких определений. Всё, конечно, в регламентах не пропишешь — это невозможно. Но чем более вариабельные моменты будут зафиксированы в соответствующих документах, тем лучше для всех сторон.

— Не факт, что «Пари НН» ещё раз окажется в аналогичной ситуации. Но вы за то, чтобы в будущем именно 13-я команда оставалась в РПЛ без стыков, если кто-то из команд выше не допущен до турнира?

— Логика подсказывает, что да, все должны быть за этот вариант. Но, возможно, есть какие-то моменты, которые мы ещё не до конца понимаем. Здесь надо, чтобы трактовки в регламенте были максимально приближены к спортивным результатам. Чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов, — заявил Мелик-Гусейнов в интервью «Известиям».

«Химки» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, но не были допущены до участия в следующем розыгрыше из-за финансовых проблем. «Пари НН» финишировал на 13-й строчке, а в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3) и вылетел в Мелбет Первую лигу. Место «Химок» в элитном дивизионе решением РФС досталось нижегородцам.