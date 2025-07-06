Тренер «Зенита» Семак оценил дебют Веги за команду
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебютном матче защитника Романа Веги за команду. В товарищеской игре сине-бело-голубые уступили Балтике (1:2).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9' 1:1 Петров – 52' 1:2 Хиль – 54'
«Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется. Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все. Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.
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