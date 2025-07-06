Тренер «Зенита» Семак оценил дебют Веги за команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебютном матче защитника Романа Веги за команду. В товарищеской игре сине-бело-голубые уступили Балтике (1:2).

«Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется. Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все. Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.