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Тренер «Зенита» Семак высказался о вызове молодых игроков в основную команду

Тренер «Зенита» Семак высказался о вызове молодых игроков в основную команду
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Балтикой» (1:2) дал комментарий на тему привлечения молодых футболистов к работе с основной командой.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'     1:1 Петров – 52'     1:2 Хиль – 54'    

— Сегодня команда сыграла два матча, в обоих участвовал Вадим Шилов. Также в первом матче выходил Даниил Кондаков. Как вам вообще эти ребята?
— Ребята хорошие. Думаю, Шилова будем часто привлекать через товарищеские матчи и потом в официальных. Он демонстрирует очень хороший уровень игры. И в составе молодёжной команды играл против нас. Это тот игрок, на которого мы возлагаем надежды. Дай бог, чтобы и дальше он продолжал нас радовать своей игрой. Даниил тоже приятное впечатление оставляет, и думаю, что он один из тех игроков, у которых хорошее будущее. Сегодня так получилось, что он не так много сыграл. Думаю, будут ещё матчи, где он сможет себя проявить. Очень хорошая и светлая голова, хорошие передачи. Будем привлекать к матчам, к тренировкам с основным составом.

— Сергей Богданович, ещё один момент. Вспоминая матч с «Црвеной Звездой», тогда на семь минут вышел Андрей Касаджиков. Оцените, пожалуйста, его игру. Он не играл в прошлом матче, выступает за молодёжку, но тогда вы его выпустили.
— Необязательно идёт такая градация, что мы должны приглашать футболистов только «Зенита-2». Молодёжная команда и «Зенит-2» играют в разных режимах, и мы идём навстречу обеим командам, когда нужно оставить кого-то из ребят. Сейчас у «Зенита-2» пауза, а молодёжная команда продолжает работать. И исходя из этих соображений, будем привлекать тех ребят, которые нам могут понадобиться. Что касается Касаджикова, опять же, исходя из той позиции, которая нужна была на тот матч по количеству футболистов, мы привлекли его, чтобы поощрить за качество игры и [воспользовавшись] рекомендацией тренерского штаба молодёжной команды, который хорошо отзывается о ребятах, которые, в принципе, получают потом шанс — для начала потренироваться, а потом выйти за основную команду», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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