«Рубин» подпишет защитника сборной Гондураса из чемпионата Румынии — источник

Центральный защитник румынского клуба «Университатя» и сборной Гондураса Денил Мальдонадо близок к переходу в казанский «Рубин». Как сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале, стороны договорились о трансфере за € 1 млн.

По данным источника, игрок и клуб согласовали контракт на четыре сезона. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения медосмотра, который запланирован на середину следующей недели.

В минувшем сезоне в активе Мальдонадо 38 матчей во всех турнирах. 27-летний защитник записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года.