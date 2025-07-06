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«Рубин» подпишет защитника сборной Гондураса из чемпионата Румынии — источник

«Рубин» подпишет защитника сборной Гондураса из чемпионата Румынии — источник
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Центральный защитник румынского клуба «Университатя» и сборной Гондураса Денил Мальдонадо близок к переходу в казанский «Рубин». Как сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале, стороны договорились о трансфере за € 1 млн.

По данным источника, игрок и клуб согласовали контракт на четыре сезона. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения медосмотра, который запланирован на середину следующей недели.

В минувшем сезоне в активе Мальдонадо 38 матчей во всех турнирах. 27-летний защитник записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2028 года.

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