Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Мостового и Зделара

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Балтикой» (1:2) ответил на вопрос о нынешнем состоянии полузащитников Андрея Мостового и Саши Зделара.

— В каком состоянии находятся Мостовой и Зделар? Когда они вернутся в состав?

— Касаемо Андрея Мостового, он болел, сейчас начинает тренироваться. Сегодня провёл первую тренировку. Что касается Зделара, он тренируется в индивидуальном режиме и пока не готов к работе в общей группе. Посмотрим, насколько быстро он решит свои проблемы, — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

9 июля «Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».