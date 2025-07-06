Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Мостового и Зделара
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Балтикой» (1:2) ответил на вопрос о нынешнем состоянии полузащитников Андрея Мостового и Саши Зделара.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9' 1:1 Петров – 52' 1:2 Хиль – 54'
— В каком состоянии находятся Мостовой и Зделар? Когда они вернутся в состав?
— Касаемо Андрея Мостового, он болел, сейчас начинает тренироваться. Сегодня провёл первую тренировку. Что касается Зделара, он тренируется в индивидуальном режиме и пока не готов к работе в общей группе. Посмотрим, насколько быстро он решит свои проблемы, — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.
9 июля «Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».
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