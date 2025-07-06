Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Мостового и Зделара

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Мостового и Зделара
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Балтикой» (1:2) ответил на вопрос о нынешнем состоянии полузащитников Андрея Мостового и Саши Зделара.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'     1:1 Петров – 52'     1:2 Хиль – 54'    

— В каком состоянии находятся Мостовой и Зделар? Когда они вернутся в состав?
— Касаемо Андрея Мостового, он болел, сейчас начинает тренироваться. Сегодня провёл первую тренировку. Что касается Зделара, он тренируется в индивидуальном режиме и пока не готов к работе в общей группе. Посмотрим, насколько быстро он решит свои проблемы, — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

9 июля «Зенит» сыграет со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак высказался о вызове молодых игроков в основную команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android