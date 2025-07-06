Ашраф Хакими высказался об игре против Килиана Мбаппе на клубном чемпионате мира

Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими заявил, что будет рад встретиться с бывшим одноклубником, ныне нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе на клубном чемпионате мира. «ПСЖ» сыграет с «Реалом» в полуфинале турнира в среду, 9 июля.

«Я позвонил ему [в начале турнира], мы пообщались по-дружески. Он говорил, что немного приболел, но сейчас он на 100% готов к игре. Я не думал о том, сыграю ли против Килиана, но всегда желаю ему всего наилучшего. Как я уже говорил, он мой хороший друг, и будет здорово встретиться с ним в полуфинале, но я буду защищать цвета своей команды, а это самое важное», – приводит слова Хакими ESPN.

Напомним, Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год.