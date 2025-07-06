«Челси» отказывается отдавать Угочукву в аренду — Романо

«Челси» не намерен отдавать полузащитника Лесли Угочукву в аренду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, «Валенсия» и ряд других клубов пытались договориться с лондонцами о заключении арендного соглашения, но «синие» ответили отказом. Приоритетом «Челси» является продажа футболиста.

Ранее сообщалось, что причиной, по которой лондонцы хотят расстаться с Лесли, является перенасыщение полузащиты команды исполнителями.

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один гол и отдал две голевые передачи.