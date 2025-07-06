Тренер «Балтики» Талалаев прокомментировал победу в контрольном матче с «Зенитом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе своих подопечных над «Зенитом» в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу калининградцев.

«Основная задача — подготовиться к сезону. Я могу подтвердить ваши слова, что выигрывать всегда приятно, но переоценивать значение этого результата я бы не стал. Почему нам должно быть легче? Нам и так легко. Мы выиграли Первую лигу с хорошим и радостным настроением. Мы вышли в Премьер-Лигу и готовимся. Нас пригласил лучший клуб страны, ну один из лучших, давайте сейчас, чтобы соблюдать этику, и это уже такое футбольное признание. Большая благодарность клубу «Зенит» за то, что и вторая команда к нам приезжала. И сейчас, когда возникла возможность заменить сборную Ирана, к нам тоже обратились, мы благодарны за это.

Что касается игры, понятно, что мы в таких немножко скомканных условиях. Мы должны были вчера проводить тренировку. Спасибо, кстати, за поле очень качественное в Удельной. Мы её провели сегодня, так как вчера долго летали, был закрыт аэропорт, приехали поздно. И получилось, что у нас немножко видоизменилась подготовка. Мы планировали, что сегодня минут 70−75 должны были наиграть все игроки, которые до этого меньше играли.

Мы так же, как и ваша команда, в предыдущую игру играли по 45 минут. Мы играли, правда, не по 45, а чуть больше. Сыграли всё по 55−60 минут у меня футболисты. Поэтому сегодня планировал, что они выдержат 70−75. Это если бы вчера у нас была тренировка, так как мы сегодня уже получили определённую нагрузку, пришлось разбивать немножко заменами темп. Всё-таки «Зенит» поставил нас в такие условия первые 20 минут. Какое-то время мои игроки просто привыкали к скорости движения мяча и скорости мышления футболистов «Зенита». Если мы говорим всё время, есть ли разница между Первой лигой и Премьер-Лигой, то разница как раз вот в этом. То что мы видели первые 20 минут, когда у нас были перестроения через не могу, но они такие были вынужденные, потому что «Зенит» задал очень хорошую планку движения. Мы пропустили необязательный гол со стандарта, опять же, мастерски первый мяч в нашей штрафной — сразу гол забивают.

Поэтому ребята — большие молодцы, тяжело переламывать игру, доказывать свою состоятельность. Но я бы не стал, ещё раз, переоценивать результат. Я удовлетворён тем состоянием функциональным, в каком находится моя команда. Я удовлетворён качеством игры без мяча, отдачей, борьбой, движением. Что касается действий с мячом, мне бы хотелось побольше конкретики. В первом тайме несколько атак, которые мы могли завершить, мы заканчивали простыми потерями, и не было той уверенности, которая была в Первой лиге. Когда мы играли с командами попроще, нам было легче», — сказал Талалаев на пресс-конференции.