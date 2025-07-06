Тони Кроос: «Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля, и они всё ещё ищут его

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об игре «сливочных» на клубном чемпионате мира и оценил работу нового главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля. И они всё ещё ищут его. Подобных футболистов не так много. А тех, кто есть, нелегко заполучить.

О работе Хаби в «Реале» судить ещё слишком рано. Нужно время, чтобы оценить изменения и реализацию его идей. Я могу сказать только то, что он проделал большую работу в Германии [в леверкузенском «Байере»]. Уверен, Хаби разберётся, как внести коррективы в то, что требует изменений. Учитывая такой класс игроков, всё должно быть хорошо», — сказал Кроос в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, немец покинул «Реал» летом 2024 года, завершив игровую карьеру.

На стадии полуфинала турнира «Реал» сыграет с «ПСЖ». Встреча состоится в среду, 9 июля.