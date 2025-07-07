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В «Пари НН» высказались об отсутствии латиноамериканцев Босельи и Весино в начале сборов

В «Пари НН» высказались об отсутствии латиноамериканцев Босельи и Весино в начале сборов
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему уругвайские форварды команды Хуан Босельи и Тьяго Весино не присоединились к одноклубникам в первые дни летнего предсезонного сбора.

— В июне появлялась информация, что Хуан Боселли и Тьяго Весино не сразу приехали на предсезонный сбор.
— Это заранее было проговорено, что они не сразу приедут. И тренерский штаб был в курсе. Поэтому претензий к ним нет.

— Вы ещё в прошлом сезоне говорили о высоком спросе на Босельи со стороны более богатых клубов. Его уход этим летом из «Пари НН» возможен?
— Давайте дождёмся каких-то внятных предложений. Интерес есть, мы это не скрываем. Не только по Босельи — по многим нашим футболистам. В СМИ и телеграм-каналах очень часто додумывают те или иные сюжеты, связанные с футболистами нашего клуба, других клубов. И нам часто приходится это опровергать. Давайте поговорим об этом, когда появится конкретика, — заявил Мелик-Гусейнов в интервью «Известиям».

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