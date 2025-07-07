Защитник Майкл Кин продлил контракт с «Эвертоном»

Защитник Майкл Кин подписал новое соглашение с «Эвертоном». Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».

Новый трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Футболист выступает за эту команду с 2017 года, перейдя из «Бёрнли». За это время Кин принял участие в 230 матчах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю «Эвертон» и с первого дня здесь невероятно горжусь тем, что играю за эту команду, поэтому я рад продлению контракта. Тренеру нужна конкурентоспособная команда, и я чувствую, что по-прежнему могу быть полезен. Мы прошли через несколько непростых лет, но впереди игроков и болельщиков ждут замечательные времена. У нас появился новый стадион мирового уровня, а наша форма в прошлом сезоне говорит о том, что есть немало причин для позитивного настроя. Очень хочу быть частью этой истории», — приводит слова Кина официальный сайт «Эвертона».