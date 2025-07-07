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Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 6 июля

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 6 июля
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Вчера, 6 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 6 июля:

Группа А. Норвегия — Финляндия — 2:1;
Группа А. Швейцария — Исландия — 2:0.

На данный момент группу A возглавляет Норвегия (6 очков), у Швейцарии и Финляндии по три очка, у Исландии нет набранных очков.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Календарь женского чемпионата Европы 2025 года
Турнирная таблица женского чемпионата Европы 2025 года
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