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«Ювентус» близок к подписанию вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо — Скира

«Ювентус» близок к подписанию вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо — Скира
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«Ювентус» находится в шаге от завершения сделки по трансферу вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По информации источника, в ближайшие дни могут состояться решающие переговоры, где будет обсуждаться детали сделки. Отмечается, что туринский клуб предложил игроку контракт до 2029 года на сумму € 5 млн в год плюс бонусы с возможностью продления до 2030 года.

Минувший сезон Джейдон Санчо провёл в лондонском «Челси» на правах аренды. В 42 матчах за «синих» во всех турнирах на его счету пять голов и 10 результативных передач. Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.

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