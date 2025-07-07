«Ювентус» близок к подписанию вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо — Скира

«Ювентус» находится в шаге от завершения сделки по трансферу вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По информации источника, в ближайшие дни могут состояться решающие переговоры, где будет обсуждаться детали сделки. Отмечается, что туринский клуб предложил игроку контракт до 2029 года на сумму € 5 млн в год плюс бонусы с возможностью продления до 2030 года.

Минувший сезон Джейдон Санчо провёл в лондонском «Челси» на правах аренды. В 42 матчах за «синих» во всех турнирах на его счету пять голов и 10 результативных передач. Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.