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Гендиректор «Пари НН» объяснил логику назначения Шпилевского на пост главного тренера

Гендиректор «Пари НН» объяснил логику назначения Шпилевского на пост главного тренера
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему на роль нового главного тренера команды был выбран белорусский специалист Алексей Шпилевский.

— Талантливый тренер. Амбициозный, молодой, яркий. Ставит интересный футбол. У него есть определённые амбиции, которые он хочет реализовать. Это совпало с нашими запросами.

— С 2022 года, когда «Пари НН» возглавил Михаил Галактионов, почти каждое назначение сопровождалось объяснениями, что он ставит интересный, атакующий футбол. И всё время это приводит к нервной борьбе за выживание. При этом самые успешные главные тренеры клуба — Александр Кержаков и Сергей Юран — ставили менее яркую игру, но оставляли команду вне зоны переходных матчей. Не стоило ли «Пари НН» хотя бы на время остановиться на специалистах подобного стиля?
— Вы задаёте правильный вопрос. И сложный — в плане того, что на него нет однозначного ответа. Хочу сказать, что любое решение, которое принималось в «Пари НН» или принимается сейчас, всегда несёт в себе определённую аналитику и здравую логику. Тренер выбирается под определённые требования, которые ставятся команде. И есть аванс доверия. Он формируется, исходя из бэкграунда того или иного тренера. Что он раньше показывал, какие результаты у него были. Ну и уже когда жизнь располагает, когда уже процесс пошёл, тогда, конечно, возникает оценка того, получилось или не получилось. Надеемся, что у Шпилевского всё получится, — заявил Мелик-Гусейнов в интервью «Известиям».

16 июня «Пари НН» объявил о назначении Алексея Шпилевского главным тренером клуба. Экс-тренер кипрского «Ариса» заменил на данном посту своего соотечественника Виктора Гончаренко. Контракт с 37-летним тренером рассчитан на три сезона. Кипрский «Арис» Алексей Шпилевский возглавлял с февраля 2022 по июнь 2025 года, став с командой чемпионом страны.

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