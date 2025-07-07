«Жду, когда снова увижу твою магию на поле». Рибери поддержал травмированного Мусиалу

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери выразил поддержку хавбеку мюнхенской команды Джамалу Мусиале, получившему тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

«Посылаю тебе силы и поддержку, Джамал Мусиала. Травмы – это всего лишь небольшая глава. Твой талант и страсть скоро вновь засияют. С нетерпением жду момента, когда увижу тебя снова творящим магию на поле», – написал Рибери в социальных сетях.

Напомним, в концовке первого тайма встречи Мусиала получил травму в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что у 22-летнего полузащитника диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок.