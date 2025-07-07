Руни Барджи отправится в турне с «Барселоной», медосмотр перед трансфером пройден — Романо

19-летний вингер «Копенгагена» Руни Барджи станет игроком «Барселоны». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, шведский нападающий отправится вместе с основной командой сине-гранатовых в азиатское турне.

По данным источника, решение включить Барджи сразу в состав первой команды вызвано верой в потенциал футболиста со стороны главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика и спортивного директора Деку. Сделка между «Копенгагеном» и «Барселоной» уже согласована.

Сообщается, что официальное объявление о переходе 19-летнего таланта произойдёт на следующей неделе. Ранее футболист уже прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта.