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Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал фаворита чемпионата мира — 2026

Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал фаворита чемпионата мира — 2026
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о фаворитах чемпионата мира — 2026.

«Испания на данный момент наиболее организованная команда. Испания среди главных претендентов на победу на чемпионате мира. Ещё важно учитывать Аргентину, у которой очень хороший тренер.

После этих двух основных [фаворитов] я бы назвал Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе формирования команды», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. В финальной стадии турнира впервые сыграют 48 сборных, финал состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

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