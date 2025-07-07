Стало известно, почему «Фламенго» не начал активные переговоры по трансферу Эсекьеля Барко

Бразильский «Фламенго» рассматривает трансфер аргентинского атакующего хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко как план «Б» на случай, если трансфер Хорхе Карраскаля из «Динамо» не состоится. Об этом сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб всё ещё отдаёт предпочтение завершению сделки по переходу колумбийского футболиста, несмотря на то что переговоры затягиваются из-за позиции «Динамо». В связи с этим переговоры по возможному переходу Барко не находятся в активной стадии, однако бразильский клуб уже имеет информацию о возможной стоимости трансфера аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн. Позже агент футболиста и генеральный директор бело-голубых опровергли информацию о трансфере.