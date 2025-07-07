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Стало известно, почему «Фламенго» не начал активные переговоры по трансферу Эсекьеля Барко

Стало известно, почему «Фламенго» не начал активные переговоры по трансферу Эсекьеля Барко
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Бразильский «Фламенго» рассматривает трансфер аргентинского атакующего хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко как план «Б» на случай, если трансфер Хорхе Карраскаля из «Динамо» не состоится. Об этом сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб всё ещё отдаёт предпочтение завершению сделки по переходу колумбийского футболиста, несмотря на то что переговоры затягиваются из-за позиции «Динамо». В связи с этим переговоры по возможному переходу Барко не находятся в активной стадии, однако бразильский клуб уже имеет информацию о возможной стоимости трансфера аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн. Позже агент футболиста и генеральный директор бело-голубых опровергли информацию о трансфере.

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