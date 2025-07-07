«Есть и плохие моменты». Антон Заболотный — о дебюте за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о своём дебюте за столичный клуб. Футболист принял участие в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (2:2). Он вышел в стартовом составе и был заменён после перерыва.

— Твои главные впечатления от дебюта. Что получилось, а что нет?

— Много хороших моментов, я думаю, есть и плохие моменты, надо всё проанализировать. С командой тренируюсь только пять-шесть дней, поэтому всё впереди.

— Тебе не кажется, что маловато вверху играл «Спартак», учитывая, что теперь есть ты?

— Нет‑нет, всё постепенно. Не нужно скидываться на игру верхом, всё правильно команда делает, но мы чуть‑чуть должны быть острее. Я думаю, у нас ещё до 1-го тура время есть, поэтому все требования тренера реализуем. Я уверен, что будем конструктивнее в атаке, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Заболотный присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно в статусе свободного агента. Минувший сезон форвард провёл в подмосковных «Химках». Ранее он также защищал цвета ЦСКА и «Зенита».