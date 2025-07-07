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«Ювентус» пытается продать Влаховича в клуб АПЛ за € 15 млн — TEAMtalk

«Ювентус» пытается продать Влаховича в клуб АПЛ за € 15 млн — TEAMtalk
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Сербский нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» в ближайшее время за сумму, не превышающую € 15 млн. Об этом сообщает журналист TEAMtalk Руди Галетти.

По информации источника, «Ювентус» сбросил первоначально запрашиваемую цену на игрока на 50%, чтобы поскорее завершить его продажу, а также не отпустить игрока бесплатно летом 2026 года в связи с тем, что у серба остаётся лишь год по действующему контракту. Кроме того, ускоренная продажа поможет «Ювентусу» сосредоточить свои усилия на сохранении Рандаля Коло Муани, который остаётся ключевой целью клуба для усиления атаки.

В услугах форварда заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги, способные оформить трансфер — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Однако они не готовы удовлетворить пожелание Влаховича по зарплате.

В 44 матчах минувшего клубного сезона Влахович забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

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