«Зенит» рассматривает возможность возвращения Малкома — источник

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком может покинуть «Аль-Хиляль», сообщает Ashrq Al-Awsat.

По данным источника, между клубом и игроком сложилась напряжённая ситуация как на поле, так и за его пределами. Обе стороны не хотят продолжать сотрудничество. Ситуация обострилась после того, как Малком повздорил с болельщиками в Орландо сразу после финального свистка в матче КЧМ-2025, в котором «Аль-Хиляль» уступил «Флуминенсе» со счётом 1:2.

Также бразильский журналист Луис Фабиани сообщил, что «Зенит» около месяца назад рассматривал возможность возвращения Малкома в клуб.

«Насчёт Малкома — примерно месяц назад я слышал, что «Зенит» хочет вернуть его обратно. Посмотрим», — написал Фабиани на личной странице в социальной сети X.

За «Зенит» бразилец выступал с 2019 по 2023 год. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.