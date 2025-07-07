«Аякс» заинтересован в трансфере Угальде из «Спартака» за € 17 млн — источник

Амстердамский «Аякс» заинтересован в трансфере костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде. Об этом сообщает нидерландский инсайдер RutNultien в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аякс» готов заплатить сумму в районе € 16-17 млн, тогда как руководство красно-белых намерено получить не меньше € 20 млн, чтобы полноценно окупить трансфер футболиста.

Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по форварду в размере € 15 млн. Клуб из Роттердама всё ещё считается фаворитом в борьбе за подписание костариканца.

Угальде, играющий за красно-белых с января 2024 года, провёл за клуб 52 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. Его текущее трудовое соглашение с клубом действует до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 миллионолнв.