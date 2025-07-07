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«Тренер сделал что-то неправильно». Ловчев — о назначении Бителло капитаном «Динамо»

«Тренер сделал что-то неправильно». Ловчев — о назначении Бителло капитаном «Динамо»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение полузащитника Бителло капитаном московского «Динамо» в матче с 2DROTS. Тогда бело-голубые победили со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

«Это определяет тренер, кому-то он больше доверяет. В разные времена по-разному было. В моё время в «Спартаке» были выборы, потом немного по-другому — назначаемо.

Футболисты говорят о том, что капитан должен быть русский или кто-то другой, но не отдают пальму первенства тому, кто вышел с капитанской повязкой. А это важно. Если игроки недовольны, а они недовольны тем, кого назначили, значит, это будет не на пользу команде.

Сейчас очень сильно меняются составы. Обычно уважаемый человек, который долго играет в команде, выбирается капитаном. Сейчас капитаны назначаются.

Наверное, должен быть русский капитан. С другой стороны, если есть такой, как Месси, почему должен быть русский, если Месси будет приносить больше пользы и выигрывать матчи практически один? Но если есть такое недовольство, значит, тренер что-то неправильно сделал в данном случае», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

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