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Доннарумма обратился к психологу после того, как нанёс тяжёлую травму Мусиале — RMC Sport

Доннарумма обратился к психологу после того, как нанёс тяжёлую травму Мусиале — RMC Sport
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма воспользовался помощью психолога после эпизода с травмой немецкого хавбека Джамала Мусиалы, сообщает RMC Sport. Футболист получил страшную травму, столкнувшись у лицевой с итальянским вратарём парижан в четвертьфинальном матче КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

На поле и в раздевалке Доннарумма долго разговаривал с Хоакином Вальдесом — спортивным психологом «ПСЖ». Он не раз повторил голкиперу во время перерыва, что он не виноват в случившемся.

Однако отмечается, что даже после финального свистка Доннарумма оставался очень подавленным из-за инцидента. Он переписывался с Мусиалой, чтобы узнать о его самочувствии. Итальянец решил написать ему, так как после матча, когда он пришёл в раздевалку «Баварии», немецкий футболист уже уехал на обследование.

У Мусиалы выявлен перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не ранее чем через четыре-пять месяцев.

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