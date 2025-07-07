Доннарумма обратился к психологу после того, как нанёс тяжёлую травму Мусиале — RMC Sport

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма воспользовался помощью психолога после эпизода с травмой немецкого хавбека Джамала Мусиалы, сообщает RMC Sport. Футболист получил страшную травму, столкнувшись у лицевой с итальянским вратарём парижан в четвертьфинальном матче КЧМ-2025.

На поле и в раздевалке Доннарумма долго разговаривал с Хоакином Вальдесом — спортивным психологом «ПСЖ». Он не раз повторил голкиперу во время перерыва, что он не виноват в случившемся.

Однако отмечается, что даже после финального свистка Доннарумма оставался очень подавленным из-за инцидента. Он переписывался с Мусиалой, чтобы узнать о его самочувствии. Итальянец решил написать ему, так как после матча, когда он пришёл в раздевалку «Баварии», немецкий футболист уже уехал на обследование.

У Мусиалы выявлен перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Ожидается, что он сможет вернуться на поле не ранее чем через четыре-пять месяцев.