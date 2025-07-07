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Сын Анчелотти станет главным тренером «Ботафого» — Романо

Сын Анчелотти станет главным тренером «Ботафого» — Романо
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Бывший помощник главного тренера мадридского «Реала» Давиде Анчелотти, сын главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, возглавит «Ботафого». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Ge Globo.

По информации источника, Давиде согласился на все условия клуба. Ранее стало известно, что клуб предложил 35-летнему итальянцу контракт до декабря 2026 года.

Отметим, что для Давиде это будет первая самостоятельная работа. До этого итальянец работал в тренерском штабе своего отца в мадридском «Реале», а затем и в сборной Бразилии.

Напомним, 30 июня «Ботафого» объявил об увольнении португальского специалиста Ренато Пайвы с поста главного тренера после поражения от «Палмейраса» (0:1 д. вр.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

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