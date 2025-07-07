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Мексика одержала волевую победу над США и завоевала 13-й титул Золотого кубка КОНКАКАФ

Мексика одержала волевую победу над США и завоевала 13-й титул Золотого кубка КОНКАКАФ
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В ночь с 6 на 7 июля по московскому времени завершился финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, где встречались сборная США и национальная команда Мексика. Игра проходила на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Матч закончился победой сборной Мексики со счётом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились нападающий Рауль Хименес на 27-й минуте и полузащитник Эдсон Альварес на 78-й минуте.

У сборной США единственный гол забил защитник Крис Ричардс на четвёртой минуте.

Для Мексики этот трофей стал 13-м в истории. На данный момент сборная Мексики является рекордсменом по количеству выигранных титулов Золотого кубка КОНКАКАФ.

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