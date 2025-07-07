Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локо» Монтес в третий раз выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. У Чавеса — 2-й трофей

Защитник «Локо» Монтес в третий раз выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. У Чавеса — 2-й трофей
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес в третий раз в карьере стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. Напомним, недавно завершился финальный матч турнира, в котором мексиканцы одолели сборную США со счётом 2:1.

28-летний Монтес вышел на матч с США в стартовом составе и сыграл все 90 минут, отметившись жёлтой карточкой. Таким образом, Сесар выиграл третий трофей Золотого кубка КОНКАКАФ. Ранее он завоёвывал данный титул со сборной в 2019 и 2023 годах.

Отметим, что другой мексиканский футболист, выступающий в РПЛ, Луис Чавес также стал обладателем трофея. 29-летний опорный хавбек московского «Динамо» успел принять участие в двух матчах группового этапа данного турнира, после чего получил травму крестообразных связок, досрочно завершив соревнования. Для Чавеса данный трофей стал вторым в карьере после золота в 2023 году.

Материалы по теме
Мексика одержала волевую победу над США и завоевала 13-й титул Золотого кубка КОНКАКАФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android