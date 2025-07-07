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Спортивный директор «Барселоны» сделал выбор между Роналду, Месси и Роналдиньо

Спортивный директор «Барселоны» сделал выбор между Роналду, Месси и Роналдиньо
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Спортивный директор «Барселоны» Деку сделал выбор между Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Роналдиньо.

«Я играл с самым первым Месси и с самым первым Криштиану. Если мне нужно выбрать — выбираю Роналдиньо. Из всех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. Его технические способности, вау… Он делал на поле невероятные вещи. Самый универсальный и разносторонний звёздный игрок, с которым я играл — это Месси. Больше всего в Криштиану меня поражает то, как он всегда хочет учиться. В начале карьеры он даже не умел хорошо бить штрафные», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, у Лионеля Месси восемь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду пять, а у Роналдиньо – один.

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