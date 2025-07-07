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Сборная Мексики обновила рекорд по количеству титулов Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики обновила рекорд по количеству титулов Золотого кубка КОНКАКАФ
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В ночь с 6 на 7 июля прошёл финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мексики обыграла национальную команду США со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, США).

Для сборной Мексики это второй титул подряд и 13-й трофей Золотого кубка КОНКАКАФ в истории, что является рекордом турнира. Следом идёт национальная команда США, на счету которой семь титулов.

Напомним, в составе победителей забитыми голами отметились нападающий Рауль Хименес на 27-й минуте и полузащитник Эдсон Альварес на 78-й минуте. У сборной США единственный гол забил защитник Крис Ричардс на четвёртой минуте.

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