Заболотный ответил на вопрос о готовности конкурировать с Угальде в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный ответил на вопрос о готовности к конкуренции в составе столичного клуба. Российский форвард дебютировал за красно-белых в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (2:2).

— Ты готов конкурировать с Угальде и другими игроками?

— Конечно, готов. Мы с Ливаем Гарсией очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Заболотный присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно в статусе свободного агента. Минувший сезон форвард провёл в подмосковных «Химках». Ранее он также защищал цвета ЦСКА и «Зенита».