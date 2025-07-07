Заболотный ответил на вопрос о готовности конкурировать с Угальде в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Антон Заболотный ответил на вопрос о готовности к конкуренции в составе столичного клуба. Российский форвард дебютировал за красно-белых в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (2:2).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62' 0:2 Раков – 73' 1:2 Дмитриев – 75' 2:2 Гарсия – 77'
— Ты готов конкурировать с Угальде и другими игроками?
— Конечно, готов. Мы с Ливаем Гарсией очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».
Заболотный присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно в статусе свободного агента. Минувший сезон форвард провёл в подмосковных «Химках». Ранее он также защищал цвета ЦСКА и «Зенита».
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