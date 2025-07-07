Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времён

Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, отличившийся эффектным голом в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Боруссией» (3:2), установил рекорд клуба, ранее никогда не покорявшийся игрокам «сливочных». Об этом сообщает Stats Foot в соцсети X (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

По информации источника, Мбаппе забил за «Реал» в семи разных турнирах в течение одного сезона, что никому не удавалось ранее. Так, у Мбаппе 44 гола в 58 матчах во всех турнирах. Он забил 31 мяч в Ла Лиге, семь — в Лиге чемпионов, два — в Кубке Испании, а также стал автором одного мяча в четырёх турнирах: Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Напомним, Килиан пропустил из-за болезни весь групповой этап клубного чемпионата мира — 2025. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с бывшим клубом француза — «ПСЖ».

Материалы по теме
Мбаппе против «ПСЖ»! Кто с кем сыграет в полуфинале КЧМ-2025. LIVE
Live
Мбаппе против «ПСЖ»! Кто с кем сыграет в полуфинале КЧМ-2025. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android