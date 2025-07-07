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В «Крыльях Советов» объяснили, как перестроится команда при Адиеве

В «Крыльях Советов» объяснили, как перестроится команда при Адиеве
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал, что в команде идёт перестроение от философии Игоря Осинькина к новому главному тренеру Магомеду Адиеву.

«В рамках подготовки у «Крыльев Советов» идёт полностью перестроение команды от философии Игоря Осинькина к Магомеду Адиеву, который играет от обороны в пять защитников. У нас полностью меняется структура игры и естественный подбор футболистов, и игроки тоже привыкают», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в течение сезона проиграв 15 матчей.

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