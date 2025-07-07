Виктор Осимхен принял решение, в каком клубе хочет продолжить карьеру

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет остаться в «Галатасарае», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, турецкий клуб согласился на зарплату в € 16 млн за сезон, как того требовал нигериец, поэтому игрок решил продолжить карьеру в клубе, за который он выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.

В свою очередь, «Наполи» не собирается продавать 26-летнего нигерийца менее чем за € 75 млн. Если итальянский клуб не получит предложения по форварду, 15 или 17 июля он должен будет присоединиться к команде на тренировочном сборе. Возможно, «Наполи» активирует опцию одностороннего продления контракта до 2027-го.

Источник также сообщает, что в случае продажи Осимхена команда Антонио Конте попытается подписать Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля», Лоренцо Лукку из «Удинезе» или Николаса Джексона из «Челси».

Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 37 голами и восемью результативными передачами.

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