Дьёкереш полностью согласовал условия контракта с «Арсеналом» — Романо

Лондонский «Арсенал» близок к покупке нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Стороны полностью согласовали детали нового контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, договор между лондонским клубом и футболистом рассчитан до 2030 года. Дьёкереш, как сообщалось ранее, чётко дал понять «Спортингу», что не намерен выступать за лиссабонский клуб и настроен на переход исключительно в «Арсенал». Сейчас проходит работа по согласованию условий сделки между клубами.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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