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Корниленко — о победе «Балтики» над «Зенитом»: калининградцы выглядят боевой единицей

Корниленко — о победе «Балтики» над «Зенитом»: калининградцы выглядят боевой единицей
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что «Балтика» показала хорошую игру в матче с «Зенитом».

«Балтика» достаточно уверенно и смело играла. Можно даже сказать, что в какой‑то степени и раскованно играли. Не боялись прессинговать, играть впереди, создавали достаточное количество моментов и создали в обороне плотность. Мы не вспомним, за исключением ряда моментов, каких‑то подходов от «Зенита», стандартных положений, когда они добирались до мяча и наносили удар. В целом «Балтика» выглядит боевой единицей для РПЛ», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в минувшем сезоне заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в течение сезона проиграв 15 матчей.

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