Легенда «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на завершение карьеры в клубе

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал о завершении своей карьеры.

«Я понимаю, что это была моя последняя игра. Посмотрю, какое настроение будет у меня в ближайшие дни. Но да, я неоднократно говорил, как я всё это вижу, и что всё когда-то заканчивается, и как я к этому отношусь… В этом плане ничего не изменилось, даже если этот момент уже наступил для меня», – приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, игрок становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.

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